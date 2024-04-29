В селе Хропотова Хмельницкой области есть один из самых мистических водоемов Украины – озеро Викнина, которое не замерзает даже в самые сильные морозы.

По преданию, озеро является окном в другой мир, отсюда и его название. К слову, в нем не рискуют купаться даже местные жители, опасаясь беды, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Фото – hotels24.ua

Малоизвестная мистическая локация есть и на Житомирщине вблизи села Рудня-Замысловичская – памятник природы Каменное Село. Ученые до сих пор не могут установить происхождение этого комплекса камней, которые по форме напоминают церковь и дома.

По одной из теорий на это место камни принес ледник, но есть более загадочная версия. Согласно легенде, на этом месте было село, в которое пришел Бог и попросил у крестьян поесть. Люди бросили ему черствые горбушки, и, разгневавшись, Бог превратил село в камни.

Фото – wikipedia.org

В Одесской области есть жуткое подземелье – катакомбы протяжностью около 2500 километров, которым почти 200 лет. Большинство из них – каменоломни, из которых извлекали строительные камни. Их глубина составляет от 4 до 30-35 метров.

Одесские катакомбы – один из самых больших подземных лабиринтов на земле, куда охотно спускаются туристы.

Фото – wikipedia.org

Напомним, «Библия для туристов» назвала лучшую страну для путешествий.