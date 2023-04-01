Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Меморандум МВФ.

В источнике говорится о том, что украинское правительство в письме Международному валютному фонду сообщило о том, что планирует провести пенсионные и социальные реформы, которые будут направлены на улучшения ситуации в стране.

Сообщается, что реформы пенсионного и социального обеспечения будут проведены сразу же после реформ в социальной политике.

В правительстве сообщили, что в данные реформы будет включено улучшение адресности, а также улучшение проверки необходимости социальной помощи для граждан Украины.

В Меморандуме МВФ также идется о том, что украинские власти, после того как сократят финансирование обороны государства направят деньги на восстановление страны, а также на улучшение социального обеспечения граждан Украины после войны.

Меморандум с Международным валютным фондом подписали действующий президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, а также глава Национального банка Украины Андрей Пышный. Согласно данному Меморандуму украинские власти должны провести некоторые реформы в стране.

Напомним, ранее в МВФ рассказали о том, как развязанная война скажется на экономике РФ.