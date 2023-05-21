Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Правительственный портал.

На данный момент известно, что украинские пенсионеры не могут увеличить свой размер пенсионных выплат с помощью добровольных взносов, так как в законодательстве это не прописано. Этим может воспользоваться каждый работающий украинец, который с помощью таких взносов может увеличить собственный страховой стаж и тем самым увеличить размер будущей пенсии.

У пенсионеров система немного другая, так как они уже получают пенсии и не могут делать добровольные взносы.

Для этого существуют благотворительные взносы. Согласно украинскому законодательству, в случае, если пенсионер решится сделать благотворительный взнос, то 70% суммы будет направлено как раз таки на выплату пенсии выбранному пенсионеру. Остальные же 30% будут использоваться в качестве ресурса для выплаты пенсий остальным пожилым украинцам.

Следует напомнить, ранее мы писали о возможном поднятии “минималки”.