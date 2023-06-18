Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на главу Донецкой ОВА.

Павел Кириленко заявил, что за все те преступления, которые российские оккупационные войска совершают фактически каждый день они будут обязательно выплачивать репарации. При этом, как отмечает глава Донецкой ОВА, репарации будут для каждой области Украины отдельно.

Кириленко заявил, что решение по поводу выплат репараций Украине будут приниматься Международным уголовными судом, ну а на вопрос о том, какие суммы должна выплатить Российская Федерации Кириленко заявил, что точной цифры он назвать не может, но очевидно, что это будут триллионы.

«Общей цифры еще нет. Но, конечно, это триллионы долларов, и для каждой области они будут по отдельности. Основа репараций будет подтверждена по завершении всего комплекса расследования, на это необходимо много времени» — заявил глава Донецкой области.

Отметим, ранее мы писали о том, что оккупанты планируют совершить провокацию на химзаводе.