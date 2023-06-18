Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на иностранные СМИ.

В источниках говорится о том, что российский олигарх Роман Абрамович отказался подписывать договор о передаче Украине денег вырученных с продажи футбольного клуба Челси «Челси». Свою позицию олигарх объяснил тем, что он также хочет, чтобы какая-то часть из этих денег пошла якобы на помощь «россиянам, которые пострадали от войны».

Британскому правительству такая позиция олигарха Абрамовича не понравилось, поэтому там решили, что лучше всего будет, если активы миллиардера останутся замороженными.

К слову, после того, как Роман Абрамович продал футбольный клуб «Челси» Лондон он получил 2,9 миллиарда долларов, которые должен был перевести на помощь Украине, но сменил свою позицию и в результате остался без денег.

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