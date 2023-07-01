Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «TIME«.

Так, если верить данным американского источника, то становится известно, что правительство Российской Федерации ежедневно тратит на войну в Украине один миллиардов долларов. Согласно данным, эти деньги идут как на вооружение (то есть снаряды, техника), так и на другие расходы.

Помимо этого стоит отметить, что Россия теряет достаточно большое количество денег из-за санкций, которые на первый взгляд вовсе не кажутся эффективными. Несмотря на это, российская экономика постепенно движется вниз и вскоре в РФ могут возникнуть очень серьезные проблемы с этим.

«Хотя санкции оказались не столь эффективными, как хотелось бы, российская экономика движется к краху и может пройти точку невозврата» — пишет источник

Примечательно, что различные эксперты давали свои оценки, касательно того, сколько Россия сможет еще вести войну против Украины.

Следует отметить, ранее грузинская компания оказалась в новом списке санкций от Украины.