О том, как супермаркеты нашей страны скорректировали ценники на огурцы, помидоры и сладкий сорт перца, пишет «НБН», ссылаясь ценовой мониторинг портала GoToShop.

Цены на 1 килограмм томатов начинаются с 17,9 гривны у «ЕКО-Маркета», у «Варуса» — от 19,9 гривны, а у «Новуса» — 22,9 гривны. При этом, в «Сильпо» помидоры продаются по стоимости в 24 гривны/килограмм, а в «Ашане» — от 36,9 гривны/килограмм.

Самые дешевые огурцы можно найти на полках «УльтраМаркета» и «МегаМаркета» — от 10 гривен/килограмм. В «Ашане» стоимость огурцов — от 19,9 гривны/килограмм, в «Сильпо» — от 26 гривен/килограмм, а в «Новусе» — от 26,99 гривны/килограмм.

Достаточно низкая стоимость сладкого перца сейчас в «Сильпо» — от 16 гривен/килограмм. В «Варусе» — от 25,6 гривны/килограмм, в «ЕКО-Маркете» — от 25,9 гривны/килограмм, в «Ашане» — от 27,5 гривны/килограмм, в «Новусе» — от 28,69 гривны/килограмм, а в «Форе» — от 36,9 гривны/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в Украине заметно подросла стоимость сала, мяса и яиц.