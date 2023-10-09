О том, что более 1 процента от всех сельхозземель реализовано или отдано в дар за период земельной реформы, которая запущена уже третий год, пишет «НБН», ссылаясь официальную страницу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Вопреки тому, что на первом этапе реформы действовали ограничения по объему земли, который может купить физическое лицо — до 100 гектар в одни руки, тенденции на рынке изменились и стоимость наделов только возросла. В частности, в трех областях — Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской, усредненная цена 1 гектара увеличилась нижеуказанным образом:

на Ивано-Франковщине — до 73 176 гривен;

на Львовщине — до 53 053 гривны;

на Тернопольщине — до 51 223 гривны.

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