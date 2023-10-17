Как пишет «НБН», об этом говорится в материале Forbes со ссылкой на интервью главы Министерства социальной политики Украины Оксаны Жолнович.

В частности, она заявила:

После того, как мы провели сверку с Государственной пограничной службой, мы прекратили выплаты тем, кто не отвечал новым критериям. Это порядка 112 тысяч человек. Кроме того, мы каждый месяц проводим проверки людей, которые вернулись в свое постоянное жилье или имели свое собственное жилье. Таких людей порядка 12000. Еще порядка 9500 человек были обнаружены мертвыми, а 9800 человек получали двойные выплаты, то есть человек получил выплаты в нескольких общинах.

Также она уточнила, что в результате такого рода проверок расходы бюджета уменьшились примерно на 400 миллионов гривен на месяц.

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