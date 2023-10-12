О том, что из-за проведения усиленных мобилизационных мероприятий, военнообязанные-переселенцы должны уведомлять ТЦК/СП (военкоматы по-старому) о смене места жительства, иначе подпадут под финансовые санкции, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение адвоката Екатерины Анищенко, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Анищенко, чтобы не нарушать правильность процедуры и не выплачивать административный штраф, военнообязанным следует поначалу посетить ТЦК/СП и только потом обратиться в центр соцзащиты населения. Допускается и предварительное получение справки ВПЛ, но при вручении повестки в общественном месте, может возникнуть резонный вопрос — почему военнообязанный не сообщил военкомату об изменении места жительства.

Таким образом, за игнорирование постановки на учет в «новом» ТЦК/СП, гражданину могут выписать штраф в размере от 1 600 гривен до 5 100 гривен, окончательная сумма которого определяется военкомом, трактующего соответствующую норму на свое усмотрение, а не согласно действующему законодательству. Кроме того, необходимо учесть, что без постановки на воинский учет в ТЦК/СП, гражданину откажут в ЦПАУ в оформлении справки переселенца.

Ранее мы писали о том, что в Украине запустят электронный реестр военнообязанных, открыв персональные данные граждан для ТЦК/СП.