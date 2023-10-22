О том, как на прилавках крупнейших сетевых магазинов Украины скорректировали ценники на некоторые разновидности «даров рек и морей», пишет «НБН», ссылаясь на соответствующие цифры, указанные в мониторинге тематического портала «Минфин».

В частности, по состоянию на конец текущей недели, речной, пока еще живой карп, подорожал с 149,95 гривны/килограмм до 189,8 гривны/килограмм, а потрошеный вид данной рыбы подрос в стоимости с 177,88 гривны/килограмм до 200,45 гривны/килограмм.

Слабосоленый сорт сельди, наоборот, подешевел с 138,61 гривны/килограмм до 132,33 гривны/килограмм.

Впрочем, свежемороженая скумбрия «подскочила» в стоимости с 142,16 гривны/килограмм до 147,02 гривны/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт объяснил, повышение стоимости какой коммунальной услуги вскоре повлияет на цены всех украинских товаров.