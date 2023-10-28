О том, какие ценники выставили крупные сетевые магазины нашей страны на корнеплод, без которого практически не может обойтись ни одно приготовление пищи, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующий мониторинг тематического портала «Минфин».

В частности, сейчас картофель реализуют, в среднем, по 9,5 гривны/килограмм, что отличается от сентябрьской стоимости лишь на 0,5 гривны, но вскоре, как прогнозируют аналитики, цены «поползут» вверх.

Отметим, что в некоторых отдельно взятых сетевых супермаркетах стоимость овоща варьируется от 8 гривен до 10,9 гривны за один килограмм, и это можно увидеть ниже:

в «Метро» — 10,5 гривны/килограмм;

в «Ашане» — 8 гривен/килограмм;

в «МегаМаркете» — 10,9 гривны/килограмм;

в «Варусе» — 8,6 гривны/килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, во сколько украинцам обойдутся простейшие составляющие завтрака — яйца, хлеб и вареная колбаса.