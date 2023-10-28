Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» написал министр юстиции Украины Денис Малюска.

Дословно из обнародованного заявления:

Безопасность в сфере энергетики находится в надежных руках. Наши заключенные начали работать шахтерами.

Согласно заявлению главы ведомства, именно таким образом начался дефицит рабочей силы, а сами заключенные получают навыки, которые способствуют трудоустройству в будущем, а также приличную заработную плату, которая позволяет выплачивать возмещение причиненного преступления ущерба, уплачивать налоги, а также наполнять бюджетный спецфонд.

По подсчетам Малюськи, на протяжении одной рабочей смены десять работников добывают двадцать пять тонн угля. Именно это сырье является основой энергетической безопасности.

Напоним, ранее Малюська рассказал, что ждет депутатов «ОПЗЖ», ведь эту партию запретили в Украине.