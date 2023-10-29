О том, как будет функционировать указанная система, затрагивающая, в том числе, и начисление разнообразной соцпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

По словам Шмыгаля, в «Единую информационную систему» включат огромный перечень госреестров и аналогичных баз данных, а также упорядочат процесс обмена данными с прочими информационными системами, что откроет для правительства возможности по внедрению новых социальных услуг в онлайн-режиме.

Предполагается, что благодаря этой «Единой информационной системе», украинцы смогут получать абсолютно все услуги, включая и соцпомощь, «без очередей, справок и коррупции».

Ранее мы писали о том, почему с 2024-го года меньше украинцев смогут рассчитывать на получение субсидий.