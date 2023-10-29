О том, хватит ли текущих объемов природного газа на весь период грядущего отопительного сезона 2023-2024, даже включая возможность возникновения критических ситуаций, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы «Нафтогаза» Алексея Чернышева, опубликованное в «Радио Свобода».

По словам Чернышева, сейчас запасы в подземных газохранилищах составляют около 16 миллиардов кубометров «голубого топлива», и этого достаточно согласно прогнозам, впрочем, ради соблюдения мер определенной безопасности, сформирован и соответствующий резерв ресурса.

Кроме того, «Нафтогаз» не прекращает вести добычу собственного газа, и в этом году имеются все «исторические шансы» пройти зимний сезон без закупок импортного «голубого топлива».

Ранее мы писали о том, что в «Нафтогазе» заявили о возможном переходе на рыночную тарификацию газа, горячей воды и теплоснабжения с весны.