О том, где именно можно подать заявку на оформление вышеуказанной доверенности, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

Как стало известно, выдача пенсионного пособия по доверенности совершается на протяжении всего периода действия данного документа, при условии, что пожилой гражданин возобновляет свои выплаты согласно доверенности спустя каждые 12 месяцев действия такой доверенности.

Следует уточнить, что подать заявление о выплате пенсии по доверенности, можно в любом сервисном центре ПФУ (в соответствии со статьей 47-й ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Ранее наш информационный портал писал о том, что Жолнович раскрыла процент граждан Украины, которым в 2024-м году проиндексируют пенсии по минимальному размеру.