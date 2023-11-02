О том, что до завершения отопительного сезона, «заморожены» лишь тарифы на водоснабжение, «голубое топливо» и электроэнергию, и через несколько месяцев бытовых потребителей Украины ожидают малоприятные изменения, пишет «НБН», ссылаясь на мнение координатора жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяны Бойко, опубликованное в «24-канале».

Бойко полагает, что реальная, «отпущенная» правительством стоимость газа, с весны будет достигать от 10 до 12 гривен за один кубометр (сейчас у «Нафтогаза» — 7,96 гривны/кубометр), а электроэнергия вырастет в цене с 2,64 гривны за один киловатт-час до 5-7 гривен за один киловатт-час. Кроме того, тарифы на поставки холодной воды, судя по всему, увеличатся на 50 процентов, а горячей и теплоснабжения — на 70 процентов.

Ранее мы писали о том, что в «Нафтогазе» заявляли о возможном переходе на рыночную тарификацию газа, горячей воды и теплоснабжения с весны.