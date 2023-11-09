О том, кому из пожилых украинцев наоборот сократят суммы пособий, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение нардепа, главы парламентского Комитета по вопросам госбюджета Роксоланы Пидласы, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

По словам Пидласы, в бюджет на 2024-й год заложили надлежащие расходы на покрытие дефицита ПФУ, но поскольку из-за полномасштабного вторжения РФ казна Украины ограничена поступлениями финансов, одной из категорий граждан значительно урежут суммы пенсий. В частности, дело касается чиновников, вышедших на заслуженный отдых, и получающих «какие-то астрономические суммы» — именно их затронет такое снижение.

Отметим, что на данный момент в Украине средняя пенсия составляет около 5 350 гривен, тогда как экс-чиновники и прочие аналогичные госслужащие, получают более 10 000 гривен ежемесячно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минсоцполитики анонсировали упрощение «механизма», из-за которого гражданам приостанавливали начисление пенсий.