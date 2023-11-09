О том, что размер соцпомощи на «коммуналку» для тех, у кого есть земельный пай, рассчитывается с учетом прибыли, полученной от данного участка, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение, размещенное в официальном Telegram-канале Пенсионного фонда Украины.

Как стало известно, при назначении ЖКУ-субсидии во внимание станут принимать период, в который собственнику пая поступал от него доход (при условии, что такое имело место). Если же земельный пай не сдавался в аренду, то есть и средств от этой коммерческой операции не получали, факт наличия участка не влияет на процесс назначения социальной помощи отдельно взятому домохозяйству.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в украинском пенсионном ведомстве подсказали, как узнать о назначении соцпомощи на оплату коммунальных услуг в онлайн-формате.