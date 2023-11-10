О том, что фактические поступления в национальной валюте от реализации доллара со счетов Госказначейства, вследствие аннулирования фиксированного курса, были на 45,18 млн гривен ниже, чем могли быть, если бы котировки были прежними, то есть на отметке в 36,5686 гривны/доллар, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Экономической правды».

Как стало известно, ранее госструктуры переводили полученные валютные средства в гривны согласно официальному курсу Нацбанка, установленному на дату проведения подобной конвертации, но после внедрения «управляемой гибкости курса», официальная стоимость доллара начала колебаться, и большую часть октября ее значение было меньше, чем до отказа от фиксированного аналога, то есть ниже вышеописанных 36,5686 гривны.

Таким образом, после конвертации валюты, правительство стало получать меньше гривен для финансирования расходов госбюджета, чем могло бы рассчитывать, поскольку курс уже не регулировался «искусственно».

Ранее мы писали о том, что в НБУ раскрыли вероятные сроки отмены моратория на поднятие стоимости «коммуналки».