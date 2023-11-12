О том, что нашим парламентом 9-го ноября одобрен госбюджет-2024, которым предусматривается продолжение процесса повышения пенсий и соцобеспечения в полном объеме, включая и увеличение размера прожиточного минимума (ПМ), пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства финансов Украины.

В частности, благодаря повышению ПМ, со следующего года сумма минимальной пенсии вырастет до 2 361 гривны, а максимальной — до 23 610 гривен. Кроме того, изменятся и доплаты за сверхнормативный страховой стаж — с 20,9 гривны до 23,6 гривны за каждый «лишний» год. Таким образом, размер среднего пенсионного пособия в Украине, судя по всему, достигнет 6 000 гривен.

Следует напомнить, что с 2024-го года правительством будет введена «балльная система» расчета пенсий, которая позволит гражданам с одинаковыми условиями выхода на заслуженный отдых, вне зависимости от времени, получать равные суммы денежной помощи.

Ранее мы писали о том, что ПФУ обновил правила учета страхового стажа для назначения пенсии.