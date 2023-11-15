О том, что период выделения соцпособий не только женщинам с маленькими детьми, будет вскоре продлен, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Минреинтеграции Украины Ирины Верещук, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, такие позитивные изменения затронут не только матерей, проживающих в регионах, где так и не открылись детсады, на что делала акцент глава Минреинтеграции. В частности, финподдержка может быть продлена еще на 6 месяцев, если в семье есть:

несовершеннолетние, прибывшие на иное место проживания не в сопровождении законного представителя;

особы в пенсионном возрасте;

особы, имеющие 3-х и более детей младше 18-ти лет;

несовершеннолетние с инвалидностью;

особы, ухаживающие за инвалидами.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции сообщили, кто из ВПЛ может рассчитывать на компенсацию средств за съем жилья.