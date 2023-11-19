О том, какие цены на сахар, кофе и и сливки выставлены на прилавках крупных сетевых магазинов нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на данные соответствующего мониторинга, проведенного профильным порталом «Минфин».

Как стало известно, по состоянию на эту субботу, 19-е ноября, украинские супермаркеты, в среднем, реализуют сахар по цене в 32 гривны/килограмм, что явно дешевле, чем фиксировалось в октябре — тогда за «сладкий продукт» просили от 34,38 гривны/килограмм.

Впрочем, сливки от торговой марки «ПростоНаше» 10-процентной жирности стали немного дороже — вместо 24,7 гривны/0,2 килограмма, этот незаменимый кофейный атрибут обойдется уже в 26,08 гривны/0,2 килограмма.

Также, за растворимый кофе «Nescafe Gold» придется заплатить немного меньше — 374,52 гривны/0,21 килограмма, вместо октябрьских 378,76 гривны/0,21 килограмма.

Ранее мы писали о том, какие суммы предложат ломбарды и банки Украины за 1 грамм золота.