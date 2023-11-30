О том, какие именно изменения вступят в силу с 1-го января следующего года, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства социальной политики Украины.

Как стало известно, с приходом 2024-го года, студентам учреждений высшего и профессионального образования, освобожденным из плена страны-агрессора или по какой-либо причине лишенным прав и свобод вследствие агрессии РФ, станут выплачивать соцстипендии. Кроме того, аналогичные выплаты от государства положены и детям таких студентов.

Также, запланирована оптимизация механизма начисления государственной финпомощи для особ, которые:

являются инвалидами с детства/детьми с группой инвалидности;

не располагают правом на «возрастное» пенсионное пособие/имеют инвалидность.

В Минсоцполитики уточнили, что при потере документации, необходимой для оформления данной государственной соцпомощи, органам социальной защиты населения разрешается принимать отсканированные копии выписки из актов осмотра «Медико-социальной экспертной комиссии» (МСЭК) или медзаключений на ребенка с инвалидностью (изменения действуют лишь в период военного положения).

Ранее мы писали о том, что в ПФУ обновили правила учета страхового стажа для назначения пенсии.