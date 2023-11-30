О том, как выполнение вышеуказанных договоренностей повлияет на суммы зарплат, необходимых для исчисления пенсионного пособия, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Кабмина Украины.

Как стало известно, чтобы неработающей особе был учтен полный месяц страхового стажа, сумма выплаченных за отдельно взятый месяц взносов, должна быть не менее минимального страхового взноса: сейчас «минималка» составляет 6 700 гривен, то есть, самый низкий допустимый страховой взнос — 1 474 гривны (6 700 гривен умножить на 22 процента).

Кроме того, если за определенный месяц внесено 2 000 гривен в пользу неработающей/неработающей особы, то данный временной отрезок будет засчитан в ее страховой стаж, и зарплата, для расчета размера пенсии за такой месяц, составит 9 090,91 гривны.

Также, следует учесть, что каждые такие добровольно уплаченные 100 гривен, позволяют поднять месячную зарплату, учитываемую при назначении пенсионного пособия, на 455 гривен.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ обновили правила учета страхового стажа для назначения пенсии.