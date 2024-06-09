О том, что в это воскресенье, 9 июня, не прекращаются два боестолкновения с российско-оккупационными войсками в окрестностях Волчанска, который «освободители» продолжают разрушать, как сбрасывая управляемые/корректируемые авиабомбы (КАБы), так и ведя интенсивный огонь из артиллерии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, прозвучавшую от спикера оперативно-стратегической группировки «Хортица» Назара Волошина в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, «вторая армия мира» пытается продвинуться в северной части Харьковской области, но бойцы Сил обороны Украины эффективно сдерживают наступление российских оккупантов. В частности, в течение последних 24 часов, суммарно на Харьковском направлении зафиксировано 10 столкновений с врагом, и часть из них пришлась на районы у Старицы и Волчанска, — здесь идут ожесточенные бои.

Спикер «Хортицы» добавил — армия Путина на указанном направлении старается чаще привлекать резервы, перебрасывая определенную часть подразделений из Херсонской области, таким образом стремясь усилить собственные штурмовые действия на севере Харьковщины.

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что Силы обороны Юга опровергали информацию о потере контроля над Крынками на Херсонщине.