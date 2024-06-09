О том, что речь идет об участниках боевых действий (УБД) и членах их семей, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Минреинтеграции.

В частности, 75-процентные льготы на ЖКУ затрагивают:

квартплату;

стоимость «голубого топлива», электричества и сопутствующие идентичные услуги;

стоимость топлива для особ, проживающих в жилье с отсутствующим центральным теплоснабжением.

Следует отметить, что при определении вышеописанных льгот, учитывается площадь дома/квартиры, на которые распространяется скидка: дело касается 21 «квадрата» отапливаемой площади/каждому члену семьи, перманентно проживающему в жилом помещении плюс дополнительно 10,5 «квадрата» на семью.

Кроме того, семьям, состоящим исключительно из нетрудоспособных особ, предоставляется 75-процентная скидка на потребление природного газа для отопления дома/квартиры, исходя из двойного показателя нормативной площади (42 «квадрата»/каждому плюс 21 «квадрат» на семью).

Ранее мы писали о том, как в Минэнерго объясняли повышение тарифа на свет для населения.