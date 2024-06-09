О том, что оккупационные «власти» не в состоянии реализовать проект по созданию «Новороссии» на ВОТ, вопреки обещаниям некоторых коллаборационистов, включая Балицкого, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Еспрессо».

По словам Андрющенко, россияне не начали никаких мероприятий, касающихся создания нового «федерального округа», и, судя по всему, «ничего и не начнут».

В частности, весь подобный бред всегда «транслируется» предателем Балицким, который очень хочет стать кем-то вроде Пушилина, и стремится набрать «хоть какой-то вес в российском информационно-политическом поле». Впрочем, поскольку Балицкий в действительности является никем и ничем, то, естественно, что его заявления неосуществимы.

Советник мэра Мариуполя акцентировал:

На всех ВОТ, от Луганска до Херсонщины, только Пушилин имеет какое-то значение для россиян.

Кроме того, весь контроль над ВОТ нашей страны поручен сотрудникам ФСБ РФ, а не коллаборантам.

Ранее мы писали о том, что «власти» РФ хотят обучать офицеров службы РЭБ в захваченных гражданских ВУЗах Украины.