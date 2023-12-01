О том, как проверить собственный накопленный трудовой стаж, необходимый для своевременного выхода на пенсию, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУ ПФУ в Донецкой области Натальи Рад.

По словам Рад, в ситуации, когда на руках потенциального пенсионера нет обычной «бумажной» трудовой книжки, но этот документ доступен в цифровом формате, ознакомиться с полным страховым стажем можно в персональном кабинете на web-портале ПФУ, нажав на левое боковое меню в закладке «Электронная трудовая книжка» (ЭТК), после чего перейти на вкладку «Оцифрованная ЭТК».

Кроме того, можно воспользоваться функцией «Пенсионный калькулятор», чтобы осуществить предварительный расчет стажа и размера пенсионного пособия. Если же доступ к Сети отсутствует, следует в личном порядке обратиться с документацией к специалистам любого сервисного центра ПФУ на территории Украины, вне зависимости от места регистрации/проживания.

Ранее мы писали о том, что в Кабмине объясняли, как приобретение недостающего стажа отразится на расчете пенсий.