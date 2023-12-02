О том, смогут ли лица, трудоустроенные на неполную ставку беспрепятственно оформить ЖКУ-субсидию, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующее пояснение, размещенное на официальной странице Пенсионного фонда Украины.

Как стало известно, ЖКУ-субсидия положена определенному домохозяйству, если выполнено одно условие — регулярно, на протяжении 3-х месяцев (в этот период учитываются доходы для назначения соцпомощи на «коммуналку»), потенциальным субсидиантом выплачивался ЕСВ хотя бы в минимальном размере (в соответствии с пунктом 14-м «Положения о порядке назначения жилищных субсидий»).

Следует уточнить — при обращении за назначением ЖКУ-субсидии с декабря 2023-го года по январь 2024-го года, учитывается совокупный доход домохозяйства, полученный со 2-го по 3-й кварталы текущего года.

Ранее мы писали о том, по каким причинам назначение субсидии могут отменить в отопительный сезон.