О том, что в выплатах ЖКУ-субсидии, назначаемых на весь отопительный период, могут обоснованно отказать, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, существует немалый перечень оснований, в соответствии с которыми соцпомощь на «коммуналку» перестанут предоставлять, и это:

смерть субсидианта (заявителя);

наличие скрытых источников доходов в семье, о которых стало известно комиссии;

изменения в составе семьи;

задолженности по ЖКУ более 680 гривен;

приобретение автомобиля, которому менее 5 лет/двух автомобилей, которым менее 10 лет;

у кого-либо из членов семьи имеются депозитные вклады на сумму от 100 000 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в украинском пенсионном ведомстве разъяснили условия продолжения начисления субсидий при приобретении недвижимости.