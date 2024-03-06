О том, что сейчас ценовая ситуация остается в контролируемых рамках, и только с валютой заметны некоторые колебания, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Национального банка Украины (НБУ).

В соответствии с прогнозированием аналитиков Нацбанка, в первые кварталы 2024-м году, темпы инфляции в Украине останутся достаточно умеренными, приблизившись к 5 процентам, а со второго полугодия, могут несколько ускорится — до 8,6 процента к концу года.

Предполагается, что такая динамика инфляционного процесса будет спровоцирована не только более скромными урожаями (если сравнить с 2023-м годом), вследствие других погодных условий, которые, судя по всему, в 2024-м году приблизятся к усредненным климатическим нормам, но непрекращающимся отрицательным влиянием войны на расходы предпринимателей.

Ранее мы писали о том, какую инфляцию правительство Украины учло в мартовской индексации пенсий.