О том, что процесс индексацию пенсионных пособий в текущем году планируется провести на основе коэффициента в 1,079, то есть лишь 7,9 процента, и максимально возможный шаг повышения составит 1 577 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на проект правительственного постановления, обнародованный «Федерацией профсоюзов Украины» (ФПУ).

Как стало известно из текста постановления Кабмина, данная 7,9-процентная индексация затронет только пенсионные пособия, назначенные до 2021-го года, при этом, минимальный лимит в увеличении «возрастных» выплат, оформленных в период с 2021-го по 2023-й года, достигнет 100 гривен.

Следует отметить, что вышеописанное повышение, запланированное на 1-е марта, коснется пенсионеров, ранее своевременно уплачивающих страховые взносы, экс-военных, чернобыльцев с инвалидностью, и лиц, получающих соцпомощь в результате негативных последствий для здоровья от несчастного случая на производстве/профессионального заболевания.

Ранее мы писали о том, как изменятся размеры пенсионных пособий после апрельского повышения «минималки».