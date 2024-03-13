О том, ниже какого размера не могут быть индексированы пенсии (при выполнении некоторых условий), пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

В частности, пенсионные пособия с марта будут выглядеть нижеуказанным образом:

лицам в возрасте от 65-ти лет, не работающим, и имеющим не менее 35-ти лет стажа у мужчин и не менее 30-ти лет у женщин, выплаты поднимут до 3 370 гривен (ранее — 3 120 гривен);

от 80-ти лет (от 25-ти и 20-ти лет, у мужчин и женщин соответственно) — 3 370 гривен (ранее — 3 120 гривен);

от 70-ти до 80-ти лет (от 35-ти и 30-ти лет стажа соответственно) — 3 240 гривен (ранее — 3 000 гривен);

от 75-ти до 80-ти лет (от 25-ти и 20-ти лет соответственно) — 3 240 гривен (ранее — 3 000 гривен);

до 70-ти лет (от 35-ти и 30-ти лет стажа у мужчин и женщин соответственно и особам с инвалидностью 1-й группы) — 2 980 гривен (ранее — 2 760 гривен);

у прочих неработающих особ — 2 725 гривен (ранее — 2 520 гривен).

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики раскрывали нюансы обновленной пенсионной системы Украины.