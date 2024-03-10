О том, что даст потенциальным пенсионерам Украины введение 2-х составляющих в предстоящей выплате, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение замглавы Министра социальной политики Украины Дарьи Марчак, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, пенсионное пособие перед назначением разделят на:

социальную (базовую) часть — одинакова для всех граждан;

индивидуальную (персональную или же «балльную») часть — «привязана» к объему страхового стажа и размеру зарплаты (1 год с отчислениями со средней зарплаты дает 1 балл/тот же период с высокой зарплатой — 2 балла).

По словам Марчак, в нынешнем алгоритме расчета пенсий есть сходный показатель — коэффициент оценки заработка, но в обновленной модели начислений, баллы применяются не для уменьшения или увеличения средней зарплаты, а присваивают каждому такому «бонусу» денежный эквивалент.

Ранее мы писали о том, какие пенсионные выплаты назначаются защитникам с инвалидностью в 2024-м году.