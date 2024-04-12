О том, какая категория граждан сможет рассчитывать на ежемесячные выплаты в 14 308 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в официальном Facebook-профиле Пенсионного фонду Украины (ПФУ).

Речь идет о ликвидаторах катастрофы на ЧАЭС, которым провели перерасчет пособий на основе усредненной зарплаты в стране за прошлый год (13 376 гривен) и коэффициента, определенного нормами социально-пенсионного законодательства Украины.

В частности, индексировали размер соцвыплат особам, имеющим инвалидность среди вышеуказанных ликвидаторов, увеличив пенсионные выплаты в нижеуказанном порядке:

первой группе — до 14 308 гривен (100-процентный коэффициент);

второй группе — до 11 446 гривен (14 308 гривен умножить на 80-процентный коэффициент);

третьей группе — до 8 585 гривен (14 308 гривен умножить на 60-процентный коэффициент).

Ранее мы писали о том, почему некоторым украинцам пенсии поднимут не в марте-апреле, а только с июня.