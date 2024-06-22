О том, что бойцам Национальной гвардии, только прибывшим на место службы, начисляется заработная плата чуть более 20 000 гривен, при этом, правоохранителям предлагают еще меньше, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную главой МВД Украины Игорем Клименко в эфире YouTube-канала «Радіо Свобода».

По словам Клименко, минимальная зарплата у новобранцев в Нацгвардии не превышает 21 00 гривен, но размер «денежного поощрения» может возрасти, в зависимости от типа и зоны службы. В частности, после отправки «на нуль», финансовое довольствие бойцов увеличивается в диапазоне от 30 000 до 100 000 гривен.

Впрочем, базовые суммы зарплат полицейских, при почти идентичных обязанностях, не превышает 17 000 гривен, как и у специалистов ГСЧС. Однако, если служба проходит на Харьковщине или Донетчине, можно рассчитывать на начисление плюс 30 000 гривен к 17 000 гривен, а на Киевщине — лишь плюс 10 000 гривен. Таким образом, «минималка» полицейских и «чрезвычайников» составляет от 25 000 до 28 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, в каких секторах экономики Украины больше всего выросли зарплаты.