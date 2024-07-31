Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Министерства социальной политики Украины, с августа перечисление выплат ВПЛ пролонгируют, но только тем, кому такая соцпомощь ранее назначалась в автоматическом режиме, а остальным переселенцам необходимо снова подавать заявку на продление государственной поддержки.

В частности, некоторой части внутренне перемещенных лиц гарантируется автоматическое начисление социальной помощи, а остальным претендентам на помощь из госбюджета следует подать надлежащие заявления в структурные отделения органов социальной защиты населения или в ЦПАУ.

Следует отметить, что размер пособия для граждан, проживающих в Украине и получивших статус внутренне перемещенных лиц, остался прежним, и составляет:

для лиц с инвалидностью и несовершеннолетних — 3 000 гривен/ежемесячно;

для прочих нуждающихся особ — 2 000 гривен/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики сообщали, как подрос размер прожиточного минимума к июлю.