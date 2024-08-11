Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Государственной службы статистики Украины, скорость роста потребительских цен в стране, в прошлом месяце фактически «просела» до нуля, после июньского «прыжка» до 2,2 процента.

В частности, в июле возрастание потребительских цен снизилось до 0,6 процента, потому в общегодовом исчислении, инфляция по итогам предыдущего месяца, возросла до 5,4 процента, но инфографика от Госстата утверждает обратное, если основываться на расчетах аналитиков:

Фото — ukrstat.gov.ua

Кроме того, с июля-2024, показатель базовой инфляции вырос до 0,7 процента с 0,5 процента в июне, и 0,3 процента в мае: учитывая эту информацию, в среднегодовом измерении, указанное колебание цен (в период с 2023 по 2024 год), составило коридор, в диапазоне до 5,7 процента с 5 процентов.

Ранее мы писали о том, что в НБУ перечисляли причины, которые спровоцируют ускорение темпа инфляции в ближайшие месяцы.