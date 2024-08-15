Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Национального банка Украины (НБУ), в 62 финучреждениях, являющихся членами Фонда гарантирования вкладов физлиц, насчитывается 68,5 млн депозитов как граждан, так и ФЛП.

В соответствии со статистикой банка-регулятора, в государственном «ПриватБанке» открыто больше всего счетов украинцев, и по этой причине именно он занимает позицию лидера в «рейтинге доверия» с 24,2 млн вкладов, сумма которых составляет 490,8 млрд гривен.

На втором месте по популярности — идентичный «Ощадбанк» с 12,9 млн вкладов, общая сумма которых достигает 201,4 млрд гривен.

Третье место — у частного «Универсал-банка» («МоноБанк») с 8,5 млн вкладов граждан на сумму 92,1 млрд гривен.

Четвертое место — у иностранного «Райффайзен-Банка» с 2,8 млн вкладов на 72,9 млрд гривен;

Пятое место — у «Укрсиббанка» с 2,2 млн депозитов на сумму в 60,0 млрд гривен.

Общий список банков, попавших в «рейтинг доверия», выглядит нижеуказанным образом:

Фото — bank.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ рассказывали, как скоро утвердят новые ограничения в суммах перечислений с карты на карту.