Как информирует «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной статистической службы Украины, средний размер оплаты месячного съема скромной 1-комнатной квартиры в прошлом месяце текущего года составлял 6 916 гривен, вопреки тому, что в течение последних июня-июля стоимость аренды жилья «просела» на 0,4 процента.

В частности, рейтинг стоимости аренды 1-комнатной квартиры по областям страны в нисходящем порядке выглядит нижеуказанным образом:

на первом месте предсказуемо оказалась Закарпатская область (съем подешевел на 7,1 процента с начала года) — 11 738 гривен/ежемесячно;

на втором месте – Львовская область (подешевел на 7,4 процента) с 10 918 гривен/ежемесячно;

на третьем месте – Ровенская область (подорожал на 36,6 процента) с 9 830 гривен/ежемесячно;

на четвертом месте – столица (подорожал на 4,2 процента) с 9 093 гривен/ежемесячно.

При этом, наиболее низкие цены на аренду, предсказуемо сохраняются на прифронтовых Херсонщине (2 831 гривна/ежемесячно), Сумщине (3 289 гривен/ежемесячно) и Николаевщине (3 532 гривен/ежемесячно).

В целом, цены на съем по регионам:

Фото — ukrstat.gov.ua

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