Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Politexpert

Сегодня Национальный банк Украины зафиксировал курс доллара на уровне 41,22 грн, что на 6 копеек ниже вчерашнего показателя. Евро также незначительно снизился — с 45,98 грн до 45,84 грн.

Эти колебания курсов несущественны на первый взгляд, но в условиях конца месяца они могут играть важную роль в финансовых расчётах бизнеса и государственных компаний. Как правило, завершение месяца сопровождается активизацией операций на внутреннем и внешнем рынках, что добавляет динамики на валютном рынке.

Национальный банк продолжает свою политику вмешательства на межбанковском рынке, стараясь удерживать равновесие между спросом и предложением валюты. Этому способствуют и внешние факторы, такие как сезонный сбор урожая, который временно поддерживает покупательную способность гривны.

В это время банки предлагают различные курсы обмена валют. Так, Приватбанк оценивает доллар в пределах 41,00/41,60 грн в кассах и 41,05/41,67 грн при оплате картой. В Укрэксимбанке курс чуть ниже — 40,95/41,55 грн в кассах и 41,00/41,40 грн при оплате картой.

Ожидается, что до конца августа активность на валютном рынке возрастет, что обусловлено завершающимися хозяйственными расчетами компаний. Инфляция в ближайшем будущем останется на высоком уровне, учитывая рост цен на энергоносители и продукцию, которые начинают сказываться на экономике.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказали, в каких случаях могут штрафовать пенсионеров.