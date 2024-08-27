Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Politexpert

Доллар США продолжает дорожать, преодолевая новые барьеры, и сегодня его стоимость достигла 41,35 гривен, по сравнению с 41,22 гривнами днем ранее. Евро, в свою очередь, обновил исторический максимум, достигнув отметки 46,18 гривен, что заметно выше вчерашнего курса в 45,84 гривен.

Усиление курса иностранных валют связано с ожиданиями изменений в налоговом законодательстве, направленных на увеличение налоговой нагрузки на финансовый сектор.

Предложенный законопроект, который вскоре будет обсуждаться в Верховной Раде, предусматривает повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% в 2024 году, что может значительно повлиять на их финансовую устойчивость. Для небанковских финансовых компаний также планируется увеличение налогового бремени до 25%, за исключением страховых организаций.

На фоне этих изменений, различные банки Украины предлагают разный курс обмена валют. В ПриватБанке доллар покупают по 40,89 гривен, а продают за 41,49 гривен. Укрэксимбанк установил курс покупки на уровне 41,00 гривен, продажи — 41,60 гривен.

В Укргазбанке доллар можно приобрести по 41,20 гривен, а продать по 41,60 гривен. Райффайзен Банк также присоединился к общей тенденции, предлагая курс покупки доллара по 41,10 гривен и продажи по 41,44 гривен.

Напомним, ранее мы писали про курс валют на 26 августа.