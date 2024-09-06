Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику, обнародованную Национальным банком Украины, усредненный курс реализации «наличного доллара» по стране в прошлом месяце, подрос на 0,2 процента, до 41,43 гривны/единица.

В соответствии с аналитически-статистическими данными НБУ, если провести сравнение с декабрем прошлого года, наличный курс американской валюты увеличился на 9,5 процента (на 3,6 гривны). Однако, официальная стоимость валюты США к концу августа составила 41,19 гривны/доллар, что на 8,4 процента выше, чем к концу декабря 2023 года (было — 37,98 гривны/доллар).

В НБУ уверены — спрос на валюту в Украине в августе сократился как на «межбанке», так и в наличном секторе: обменный курс национальной валюты варьировался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, лишь несущественно просев за месяц.

Фото — rbc.ua

Ранее мы писали о том, что Пышный отвечал о планах НБУ относительно выпуска в обращение банкноты в 5 000 гривен.