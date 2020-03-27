Японцы подтвердили: есть эффективное лекарство от коронавируса

Лекарственный препарат, произведенный в Японии, показал эффективные результаты в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Это подтвердил представитель министерства науки и техники КНР Чжан Синьминь. По его заявлению, медицинское средство «Фавипиравир» производства Fujifilm «показал обнадеживающие результаты» при борьбе с коронавирусом. Его использовали для лечения 340 пациентов в городах Ухань и Шэньчжэнь.

Китайский чиновник рассказал, что результаты тестов людей, принимавших данное лекарство, уже на пятые сутки после инфицирования были отрицательными, тогда как средняя продолжительность выздоровления тех, кого не «Фавипиравиром», составляет одиннадцать дней. Кроме того, у пациентов, принимавших японское лекарство наблюдалось заметное улучшение состояния легких.

Чжан Синьминь подчеркнул, что «Фавипиравир» и очень эффективен при лечении COVID-19 и в то же время безопасен для здоровья человека.

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