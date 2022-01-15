Арестович утверждает, что Владимир Зеленский после того, как он занял президентское кресло, нарушил базовые обещания, которые он давал украинцам во время выборов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на портал «Хвиля».

Советник главы ОП объяснил, что украинская власть может заняться культурной, гуманитарной и другой политикой. При этом избирателям обещали одно по гуманитарной политике, в частности решить вопросы по языку и штрафам, а на деле начали развивать совершенно другое.

Эксперт отмечает, что Зеленский занял президентский пост благодаря лозунгам о выполнении предвыборных обещаний. Лидер украинцев не выполнил половину из них, кроме того, он нарушил базовые обещания по экономической свободе и гуманитарной политике.

Украинский журналист Дмитрий Гордон утверждает, что Зеленский «метил» в президентское кресло еще задолго до 2019 года, однако важные события помешали ему возглавить Украину раньше.

Гордон рассказал, что Зеленский хотел присоединиться к президентской гонке еще в 2014 году, подав документы в ЦИК, после чего на него уже смотрели как на будущего политического соперника.