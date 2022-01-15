Политический эксперт утверждает, что сейчас не очень высокие шансы на проведение саммита в трехстороннем формате, поскольку российский президент Владимир Путин хочет вести прямой диалог по «гарантиям безопасности» только с Вашингтоном.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «УНН».

Фесенко отмечает, что предложение Зеленского провести трехсторонний саммит поможет активизировать переговорный процесс, который происходит в формате встреч «нормандской четверки». Сейчас в «нормандском формате» восстанавливаются переговоры, которые Москва многие месяцы блокировала, хоть и на уровне советников.

Политолог отмечает, что лучшее развитие событий — чтобы обсуждение проходило с участием украинской стороны, однако Кремль вряд ли согласится присутствие на представителей Киева в переговорном процессе.

Сейчас Москва дает понять, что она хочет вести прямой диалог по «гарантиям безопасности» только с Америкой. По словам эксперта, для Путина важны пафосные, статусные игры, в которых одна сверхдержава разговаривает с другой, поэтому у Украины низкие шансы подключиться к прямым переговорам.

Отметим, что ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не проводят подготовку к встрече Путина и Зеленского. Кроме того, Москва пригласила на Нормандский саммит представителей Франции, Германии. Украина не была приглашена для участия в переговорном процессе.