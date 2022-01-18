Министерство здравоохранения Украины представило новые данные по пандемии в Украине за прошедшие сутки 17 января.
В течение вчерашнего дня COVID-19 обнаружено у 8 558 украинцев (из них инфицированы 811 детей и 304 медицинских работника), сообщает «НБН» на официальный сайт ведомства.
Согласно информации МОЗ в нашей стране:
Подтвержденных случаев коронавируса – 3 768 088 (+ 8 558)
Активных случаев болезни – 107 616 (+ 2 609)
Случаев выздоровления – 3 561 923 (+ 5 761)
Летальных исходов – 98 549 (+ 188)
Случаев госпитализации – 1 125
Проведено ПЛР-тестирований – 17 220 495
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в столице и областях Украины:
г. Киев — 346228 (+ 972)
Харьковская область — 250153 (+ 678)
Днепропетровская область — 245523 (+ 286)
Одесская область — 244751 (+ 350)
Львовская область — 228608 (+ 870)
Киевская область — 189581 (+ 345)
Запорожская область — 184063 (+ 188)
Черновицкая область — 123048 (+ 475)
Николаевская область — 117234 (+ 148)
Винницкая область — 116904 (+ 372)
Тернопольская область — 111351 (+ 282)
Закарпатская область — 90789 (+ 230)
Херсонская область — 80050 (+ 58)
Донецкая область — 171099 (+ 365)
Хмельницкая область — 150539 (+ 239)
Полтавская область — 144603 (+ 473)
Житомирская область — 143386 (+ 58)
Сумская область — 135676 (+ 384)
Ивано-Франковская область — 134935 (+ 640)
Черкасская область — 131858 (+ 214)
Ровенская область — 130322 (+ 370)
Волынская область — 105148 (+ 142)
Черниговская область — 97158 (+ 151)
Луганская область — 60958 (+ 207)
Кировоградская область — 34123 (+ 61)
Согласно информации Системы мониторинга распространения коронавируса в мире, на сегодня обнаружено 327 835 537 случаев заболевания COVID-19 (+ 1 117 731), случаев выздоровления 3 561 923 (+ 5 761), активных случаев болезни 318 771 757 (+ 1 115 463) и летальных исходов 5 507 618 (+ 2 268).
Топ-10 стран с самым высоким показателем заболевших коронавирусом:
США — 66 421
Индия — 37 618 271
Бразилия — 23 089 509
Великобритания — 15 406 953
Франция — 14 288
Россия — 10 651 867
Турция — 10 524 029
Италия — 8 790 302
Испания — 8 424 503
Германия — 8 104 157
Сейчас Украина и мир готовятся к волне коронавируса штамма «Омикрон». По словам эпидемиолога Натальи Виноград, у зараженных этим вариантом инфекции чаще всего болезнь протекает в легкой форме. В то же время у нового вида COVID-19 есть главный минус.
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