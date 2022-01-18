Министерство здравоохранения Украины представило новые данные по пандемии в Украине за прошедшие сутки 17 января.

В течение вчерашнего дня COVID-19 обнаружено у 8 558 украинцев (из них инфицированы 811 детей и 304 медицинских работника), сообщает «НБН» на официальный сайт ведомства.

Согласно информации МОЗ в нашей стране:

Подтвержденных случаев коронавируса – 3 768 088 (+ 8 558)

Активных случаев болезни – 107 616 (+ 2 609)

Случаев выздоровления – 3 561 923 (+ 5 761)

Летальных исходов – 98 549 (+ 188)

Случаев госпитализации – 1 125

Проведено ПЛР-тестирований – 17 220 495

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в столице и областях Украины:

г. Киев — 346228 (+ 972)

Харьковская область — 250153 (+ 678)

Днепропетровская область — 245523 (+ 286)

Одесская область — 244751 (+ 350)

Львовская область — 228608 (+ 870)

Киевская область — 189581 (+ 345)

Запорожская область — 184063 (+ 188)

Черновицкая область — 123048 (+ 475)

Николаевская область — 117234 (+ 148)

Винницкая область — 116904 (+ 372)

Тернопольская область — 111351 (+ 282)

Закарпатская область — 90789 (+ 230)

Херсонская область — 80050 (+ 58)

Донецкая область — 171099 (+ 365)

Хмельницкая область — 150539 (+ 239)

Полтавская область — 144603 (+ 473)

Житомирская область — 143386 (+ 58)

Сумская область — 135676 (+ 384)

Ивано-Франковская область — 134935 (+ 640)

Черкасская область — 131858 (+ 214)

Ровенская область — 130322 (+ 370)

Волынская область — 105148 (+ 142)

Черниговская область — 97158 (+ 151)

Луганская область — 60958 (+ 207)

Кировоградская область — 34123 (+ 61)

Согласно информации Системы мониторинга распространения коронавируса в мире, на сегодня обнаружено 327 835 537 случаев заболевания COVID-19 (+ 1 117 731), случаев выздоровления 3 561 923 (+ 5 761), активных случаев болезни 318 771 757 (+ 1 115 463) и летальных исходов 5 507 618 (+ 2 268).

Топ-10 стран с самым высоким показателем заболевших коронавирусом:

США — 66 421

Индия — 37 618 271

Бразилия — 23 089 509

Великобритания — 15 406 953

Франция — 14 288

Россия — 10 651 867

Турция — 10 524 029

Италия — 8 790 302

Испания — 8 424 503

Германия — 8 104 157

Сейчас Украина и мир готовятся к волне коронавируса штамма «Омикрон». По словам эпидемиолога Натальи Виноград, у зараженных этим вариантом инфекции чаще всего болезнь протекает в легкой форме. В то же время у нового вида COVID-19 есть главный минус.