Ведунова в интервью каналу «Эмпатия Манучи» заявила, человечество сделало огромную ошибку, предоставив женщинам право на получение образования. Она объяснила, что у умных и образованных женщин есть своя точка зрения, перед ними открываются различные возможности, они могут быть успешными, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам профессора ННГУ им. Лобачевского, именно многозадачность женщины «уводит» ее из семьи. Она поинтересовалась, кто вместо женщин будет рожать детей, воспитывать и заботиться о них, создавать уют в доме.

Ведунова считает, что женщине сложно и невозможно «прожить две жизни», даже если она перестанет спать. Директор Института биологии и биомедицины отметила, что время на мужа, детей, уборку и приготовление пищи женщины начали тратить на бизнес-проекты. Она убеждена, что это станет причиной гибели человеческой цивилизации.

Ранее депутат Государственной Думы России предложил публично наказывать на Красной площади звезд, которые выступили против так называемой «СВО», однако хотят вернуться на родину и там работать.