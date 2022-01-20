У Навального к годовщине фильма-расследования о «дворце Путина» показали серию реальных фотографий интерьеров роскошной резиденции на берегу Черного моря возле Геленджика.

Расследователи сравнили 3D-визуализацию комнат поместья, которую они создавали для фильма, с настоящими кадрами, сделанными в усадьбе, сообщает «НБН».

Георгий Албуров и Мария Певчих в ролике, опубликованном на YouTube-канале Навального, представили общественности множество реальных снимков настоящего королевства на мысе Идокопас стоимостью 100 миллиардов рублей, чтобы развеять сомнения по поводу существования резиденции.

Члены команды российского оппозиционера признали, что при создании своей визуализации роскошных интерьеров дворца в Геленджике они проиграли в количестве «золотого безумия» поместья.

Албурова и Певчих разочаровало оформление комнаты с шестом, которая больше всего заинтересовала общественность после публикации расследования о дворце.

Новые фотографии из резиденции подтвердили, что в ванной действительно поставили кресло, поскольку многие не верили визуализации журналистов.

Отметим, что с момента публикации видео-расследования о дворце главы России 19 января прошлого года, фильм посмотрело больше 4 миллионов пользователей видеохостинга YouTube.

Позже «Левада-центр» выяснил, оказал ли ролик о роскошной усадьбе в Геленджике влияние на отношение россиян к своему президенту.